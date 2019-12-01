شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لماذا يلعب أيمن أشرف فى دفاع الأهلى رغم صفقات الدفاع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يستغل أيمن أشرف، لاعب الأهلى، كل الفرص التى حصل عليها طوال الفترة الماضية، ورغم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق إلا أن أخطاءه مازالت تتكرر وبنفس الشكل تقريباً، الأمر الذى جعل مشاركته تمثل حالة من الغضب لدى جمهور الأهلي.

وبعيداً عن قانونية طرد أيمن أشرف فى مباراة النجم الساحلى الأخيرة بدورى أبطال أفريقيا والتى خسرها الأهلى بهدف نظيف، فإن مشاركة اللاعب أصبحت تُثير حالة من الغضب والاستياء لدى ملايين من جمهور الأهلى الذى يتساءل دائما: لماذا يشارك أيمن أشرف أساسياً رغم كل هذه الأخطاء.

المثير أن أيمن أشرف يشارك كمدافع رغم وجود مدافعين أصحاب قدرات فنية جيدة على الدكة ورغم أن الأهلى يتعاقد دائماً مع مدافعين فى كل موسم.

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