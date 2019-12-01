شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث مع عبد الحفيظ ترتيبات الأهلي لمباراتي بنى سويف والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي ، عدة أمور إدارية خاصة بفريق الكرة خلال جلسته صباح اليوم، الأحد، مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وتبادل المدير الفني الحديث مع مدير الكرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية والإدارية والترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراتي بني سويف بعد غدٍ في دور الـ32 بكأس مصر، ثم الهلال السودانى الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت عقب العودة من تونس بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.