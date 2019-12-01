شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح دورة صقل حكام الكيروجى فى التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم دورة صقل حكام الكيروجى بالمركز الأولمبى بالمعادى بمشاركة 30 حكما. يأتى تنظيم الدورة لرغبة الاتحاد المصرى للتايكوندو فى توسيع قاعدة الممارسة والتثقيف لكافة قطاعات اللعبة على مستوى الجمهورية. Advertisements وشهدت الدورة حضور كل من أحمد سلطان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، حسام مرسي رئيس اللجنة العليا للحكام، مجدى عبد المحسن رئيس لجنة الكيروجى، وحاتم كمال رئيس لجنة المسابقات.

رئيس التايكوندو فى دورة صقل الحكام



عمرو سليم



حكام الكيروجى



حكام التايكوندو

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