شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يكتفى بالتأهيل فى مران الأهلى وسعد يتعافى من "البرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى صالح جمعة، لاعب الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، قبل أن يستكمل تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي.

فيما تعافى سعد سمير، مدافع الفريق من نزلة البرد الأخيرة التي تعرض لها وانتظم بقوة في المران.

وكان اللاعب قد حصل على بعض الأدوية والحقن مؤخرًا؛ للتعافي من نزلة البرد التي تعرض لها حيث شارك اللاعب اليوم في المران الجماعي.

Advertisements

ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في دور الـ٣٢ بمسابقة كأس مصر.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت عقب العودة من تونس بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتى خسرها الاهلي بهدف نظيف.