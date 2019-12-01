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استاد المكس يستضيف مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر استضافة استاد المكس "حرس الحدود" مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصرى فى الدورى.

وتقام مباراة الإسماعيلي أمام الأهلي يوم 19 ديسمبر باستاد حرس الحدود فى السابعة والنصف مساءً بالأسبوع التاسع للدورى، بينما تقام مباراة الأهلي أمام المصرى باستاد حرس الحدود أيضاً يوم 14 فبراير فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة.

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وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي والزمالك لتقام يوم 19 فبراير المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

من جهته أكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام باستاد برج العرب إلى المكس، واستمرار المصرى للعب فى السويس .

وأضاف الزناتي أن مواعيد الاتحاد السكندرى والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.

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