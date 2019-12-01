شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر للاعبى الأهلى: مباريات الكأس لا تقبل القسمة على 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي جلسة فنية خاصة مع اللاعبين اليوم الأحد، قبل انطلاق مران الفريق الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة حيث بدأ الفريق الاستعداد لمباراة بني سويف المقرر لها السابعة والنصف من مساء بعد غد ، الثلاثاء، باستاد القاهرة في دور الـ32 لكاس مصر.

وركز المدير الفني للفريق خلال المحاضرة على مطالبة اللاعبين بضرورة إغلاق الملف الإفريقي بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي أول أمس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتى خسرها الأهلي بهدف نظيف.

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وأكد فايلر للاعبين أن مسابقة كأس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة؛ نظرا لأنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تمتلك الأندية فرصة التعويض فيها، فضلا عن المفاجآت التي تشهدها أدوارها الأولى وتحديداً للفرق الكبيرة.

وشدد فايلر خلال الجلسة أيضا على ضرورة عدم الانشغال بأية أمور تتعلق بالملف الإفريقي ومباراة الهلال السوداني المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأن يكون التركيز موجها فقط لمباراة بني سويف من خلال التعامل مع كل مباراة على حدة.