بالمواعيد والملاعب.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في ديسمبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فور إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات بطولة الدوري الممتاز من الجولة السابعة وحتى الجولة الـ17 من المسابقة، تحددت مواعيد مباريات الأهلي والزمالك خلال شهر ديسمبر، والتي ستشهد خوض كل منهما 7 مباريات في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

الأهلي

يستهل الأهلي مباريات شهر ديسمبر بمواجهة في بطولة كأس مصر أمام بني سويف في دور الـ32 من البطولة المحلية، كما يخوض الفريق الأحمر 4 مباريات في بطولة الدوري إلى جانب مباراتين في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كأس مصر

3 ديسمبر.. الأهلي X بني سويف (دور الـ32 من كأس مصر)

تقام المباراة على ستاد القاهرة في تمام السابعة والنصف مساءً.

دوري أبطال أفريقيا

6 ديسمبر.. الأهلي X الهلال السوداني (الجولة الـ2 من دور المجموعات)

تقام المباراة على ملعب ستاد السلام في تمام التاسعة مساءً.

27 ديسمبر.. الأهلي X بلاتينوم الزيمبابوي (الجولة الـ3 من دور المجموعات)

تقام المباراة على ملعب ستاد السلام في تمام التاسعة مساءً

11 ديسمبر.. وادي دجلة X الأهلي (الجولة السابعة من الدوري)

تقام المباراة على ستاد السلام في تمام السابعة والنصف مساءً

15 ديسمبر.. الأهلي X حرس الحدود (الجولة الثامنة من الدوري)

تقام المباراة على ستاد القاهرة في تمام السابعة اولنصف مساءً

19 ديسمبر.. الاسماعيلي X الأهلي (الجولة التاسعة من الدوري)

تقام المباراة على ستاد حرس الحدود في تمام السابعة والنصف مساءً

23 ديسمبر.. الأهلي x الاتحاد السكندري (الجولة العاشرة من الدوري)

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تقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة في تمام السابعة والنصف مساءً

الزمالك

يستهل الزمالك مباريات شهر ديسمبر بمواجهة في بطولة كأس مصر أمام الشرقية بالزقازيق في دور الـ32 من البطولة المحلية، كما يخوض الفريق الأبيض 4 مباريات في بطولة الدوري إلى جانب مباراتين في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كأس مصر

4 ديسمبر.. الزمالك X الشرقية (دور الـ32 من كأس مصر)

تقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة في تمام السابعة والنصف مساءً

دوري أبطال أفريقيا

7 ديسمبر.. الزمالك X أول أغسطس الأنجولي (الجولة الـ2 من دور المجموعات)

تقام المباراة على ملعب ستاد السلام في تمام السادسة مساءً.

28 ديسمبر.. زيسكو يونايتد الزامبي X الزمالك (الجولة الـ3 من دور المجموعات)

تقام المباراة على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم في تمام السادسة مساء.

الدوري المصري

12 ديسمبر.. الزمالك X بيراميدز (الجولة السابعة من الدوري)

تقام المباراة على ستاد القاهرة في تمام السابعة والنصف مساءً

16 ديسمبر.. طلائع الجيش X الزمالك (الجولة الثامنة من الدوري)

تقام المباراة على ستاد الجيش بالسويس في تمام السابعة والنصف مساءً

20 ديسمبر.. الزمالك X سموحة (الجولة التاسعة من الدوري)

تقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة في تمام السابعة والنصف مساءً

24 ديسمبر.. الانتاج الحربي X الزمالك (الجولة العاشرة من الدوري)

تقام المباراة على ملعب ستاد السلام في تمام السابعة والنصف مساءً