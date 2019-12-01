تقرير.. الترجي ينتزع الأضواء في جولة العرب بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتزع الترجي التونسي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الأضواء فى الجولة الأولي من دور المجموعات بعد تحقيقه لفوز غالي وثمين على مضيفه الرجاء المغربي حامل لقب بطولة السوبر بثانية نظيفة في الجولة التي شهدت نجاح الفرق العربية باستثناء الزمالك.

وحقق الترجي الفوز الوحيد للفريق التى لعب خارج أرضهاً في هذه الجولة بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وسجل هدفي الترجي أنيس البدري في الدقيقة الثامنة وإبراهيما واتارا في الدقيقة 15.

وحصد الترجي أول ثلاث نقاط له ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن شبيبة القبائل الجزائري الذي حقق فوز ثمين على فيتاكلوب الكونغولي بهدف نظيف سجله توفيق عبادي في الدقيقة 66 .

وفي المجموعة الثالثة خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت اتحاد الجزائر بضيفه الوداد المغربي أمس السبت والتي شهدت أيضا فوز ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على بيترو أتلتيكو الأنجولي 3 / صفر.

وتقدم اتحاد الجزائر بهدف سجله عبد الكريم الزواري في الدقيقة الخامسة وتعادل بديع أووك للوداد في الدقيقة 89 ليحصد الفريقان أول نقطة لهما في دور المجموعات هذا الموسم.

وفي المباراة الثانية، اكتسح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي 3 / صفر.

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وسجل أهداف صن داونز ماوريسيو أفوسنو وموتجيكا ماديشا وسفيليلي مخولسي في الدقائق السابعة و29 و76 على الترتيب ليتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما ظل فريق بيترو أتلتيكو بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المجموعة الأولى تعرض الزمالك لهزيمة ثقيلة من مضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ليصبح الفريق العربي الوحيد الي خسر من منافس غير عربي.

وسجل أهداف مازيمبي جاكسون موليكا (هدفين) في الدقيقتين 60 و84 وتريسور مبوتو مابي في الدقيقة 66 ليتصدر المجموعة بفارق نقطتين عن أول أغسطس وزيسكو يونايتد

وخيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت أول أغسطس الأنجولي بضيفه زيسكو الزامبي ، وتقدم كريستوفاو مابولولو لفريق أول أغسطس في الدقيقة العاشرة وتعادل زيسكو بهدف سجله كليمينت موابي في الدقيقة 16 .

وفي تونس حقق النجم الساحلي التونسي فوزًا مهما على الأهلي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية والتي شهدت فوز الهلال السوداني على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي 2 / 1 .

وسجل ياسين الشيخاوي قائد النجم الساحلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 في المباراة التي شهدت تعرض أيمن أشرف مدافع الأهلي لبطاقة حمراء في الدقيقة 13، بعد تدخل مع ماهر الحناشي مهاجم النجم الساحلي، ليوجه الحكم البطاقة الحمراء المباشرة له وسط احتجاجات حمراء.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، افتتح الهلال السوداني مشواره في المسابقة بالفوز على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي 2 / 1.

وتقدم الهلال في الدقيقة 26 عن طريق محمد موسى الضي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما تكفل نيفيز نيجيري بتقليص الفارق لبلاتنيوم في الدقيقة 81.