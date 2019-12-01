بالصور.. سخرية متبادلة بين جماهير الأهلي والزمالك بعد الخسارة في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تفجرت موجات من السخرية المتبادلة بين جماهير الأهلي والزمالك بعد الخسارة التي تلقاها قطبا الكرة المصرية خارج الديار في افتتاح مبارياتهما في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وخسر الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة بنتيجة (1-0) بالمجموعة الثانية، قبل 24 ساعة من سقوط الزمالك أمام مازيمبي الكونجولي بثلاثية نظيفة في المجموعة الثانية.
وأصبح بقاء المدير الفني الصربي ميتشو مع نادي الزمالك في خطر بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع، بعدما سقط أمام إنبي في الدوري المصري بنتيجة (2-1).
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