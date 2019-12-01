"فرصة أخيرة".. ماذا يدور فى غرفة مجلس الزمالك حول ميتشو قبل الاجتماع الحاسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعاً مهماً، ظهر اليوم، الأحد، بمقره بمنطقة "ميت عقبة" لبحث أسباب تدهور نتائج الفريق الأول عقب الخسارة من مازيمبي بثلاثية نظيفة.

وخسر الزمالك من إنبي، الاثنين الماضي، فى الدوري ليتقهقر إلى المركز الرابع قبل الخزيمة من مازيمبي في أولى مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وسط أداء غير مقنع.

وقال مصدر- تحفظ على ذكر اسمه- لمصراوي أن الاتجاه الأقوى منح فرصة أخيرة للصربي "ميلوتين سريدوفيتش" الملقب بـ"ميتشو" واستمراره على رأس الإدارة الفنية في مباراة الشرقية ببطولة كأس مصر التي تقام الأربعاء القادم ثم "بريميرو دي اوجوستو" المقرر أن تقام فى الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن يرحل المدرب في حالة الإخفاق في الفوز بالمباراتين.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لـ"الخليج 365"، في وقت سابق أن مصير الجهاز الفني وميتشو مرتبط بما سيتوصل إليه مجلس الإدارة في في الاجتماع مشدداً على أن المجلس هو من سيحدد القرار.

وعبر بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك عن غضبهم من أداء الفريق وتصريحات "ميتشو" عقب نهاية المباراة التى نسبت له، وهاجم فيه الإدارة، وهو ما نفاه رئيس النادي.

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وكشف مصدر آخر في مجلس إدارة الزمالك عن وجود أربعة أسماء على طاولة مجلس إدارة الزمالك لتولي ناصية الأمور الفنية في الفريق في حال تم الاستقرار على الإطاحة بالمدرب الصربي ميتشو.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" أن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك يُريد التعاقد مع أسامة نبيه لقيادة الفريق الفترة المقبلة، فيما يرغب إسماعيل يوسف ومرتضى منصور في التعاقد مع محمد صلاح وسامي الشيشيني.

في الوقت نفسه، فإن المدرب الصربي حصل على دعم غرفة خلع الملابس بالكامل لاستمراره في منصبه، وهو ما جعل الأمور تسير نحو قرار "الفرصة الأخيرة".

وقال مصدر في الجهاز الفني للفريق- رفض الكشف عن اسمه- من خلال تصريحات لـ"الخليج 365 "إن أحد اللاعبين الكبار قام بتجميع اللاعبين، وتم توجيه الدعوة للمدرب من أجل الحضور.

وأضاف المصدر: "كل اللاعبين قاموا بتوجيه رسالة للمدرب، وهي أنهم جميعًا خلفه، وله منهم كل الدعم خلال الفترة المقبلة".

كان الزمالك تعاقد مع ميتشو في نهاية الموسم الماضي خلفاً لخالد جلال ليسهم المدرب الصربي في فوز الأبيض ببطولة كأس مصر قبل خسارة لقب السوبر أمام الأهلي.