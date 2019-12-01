3 نصائح من فايلر قبل مواجهة بني سويف.. وجلسة مع عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة فنية خاصة مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة، وجه خلالها عدة نصائح للاعبين قبل مواجهة بني سويف في كأس مصر.

وطالب فايلر، لاعبيه بضرورة غلق الملف الإفريقي بعد الخسارة بهدف دون رد أمام النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الفريق مقبل علي مباراة مهمة أمام بني سويف بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

وأكد فايلر للاعبيه أن مسابقة كأس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة؛ نظرا لأنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تملك الأندية فرصة التعويض، فضلا عن المفاجآت التي تشهدها أدوارها الأولى وتحديداً للفرق الكبيرة.

كما شدد فايلر خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة عدم الانشغال بأية أمور تتعلق بالملف الإفريقي أو مباراة الهلال السوداني المقبلة، لافتًا إلى أن التركيز ينصب فقط على مباراة بني سويف من خلال التعامل مع كل مباراة على حدة.

وفي سياق متصل، بدأ علي معلول ظهير أيسر الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة النجم الساحلي.

وتعرض اللاعب التونسي لشد في العضلة الضامة، ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا للاعب؛ لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يحتاج اللاعب إلي فترة زمنية تمتد من عشرة أيام إلي أسبوعين وفقا لحالة اللاعب واستجابته للعلاج.

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على الجانب الآخر، عقد فايلر، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة على هامش مران الفريق، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية والإدارية والترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراتي بني سويف بعد غدٍ في دور الـ٣٢ بكأس مصر والهلال السوداني الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد المران، خوض نائي الحراس شريف إكرامي وعلي لطفي تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، في الوقت الذي اكتفى فيه محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بخوض تدريبات استشفائية خفيفة.

واكتفى صالح جمعة، لاعب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة، وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، قبل أن يستكمل اللاعب تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الجماعي.

وتعافى سعد سمير، مدافع الفريق من نزلة البرد الأخيرة التي تعرض لها وانتظم بقوة في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد حصل على بعض الأدوية والحقن مؤخرًا؛ للتعافي من نزلة البرد التي تعرض لها حيث شارك اللاعب اليوم في المران الجماعي.

جدير بالذكر أنه ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة بني سويف بكأس مصر.