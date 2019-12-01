10 أرقام قبل صراع أتلتيكو وبرشلونة.. انتصار غائب وهدف جديد لميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد فوز مثير على بوروسيا دورتموند الألماني لحجز مقعده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، يعود برشلونة إلى المنافسة في الدوري الإسباني بمباراة صعبة للغاية حين يصل إلى العاصمة الإسبانية لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالأسبوع الـ15، مساء الأحد.

وتعد هذه المباراة واحدة من ثلاث مواجهات رئيسية في الدوري لبرشلونة خلال شهر ديسمبر الجاري، مع رحلة إلى ملعب أنويتا لمواجهة ريال سوسيداد والكلاسيكو المؤجل أمام ريال مدريد في كامب نو، وستكون هذه المباريات الثلاث حاسمة لبرشلونة في حملة الدفاع عن لقبه.

ويستهدف برشلونة، الذي يتواجد حاليا في المركز الثاني بالدوري وفي جعبته 28 نقطة من 13 مباراة، استعادة صدارة الليجا بعدما اقتنصها ريال مدريد أمس السبت بشكل مؤقت بتحقيق الفوز الثالث تواليا على ديبورتيفو ألافيس (2-1) ليرفع رصيده إلى 28 نقطة من 13 مباراة.

يلا كورة يستعرض أبرز 10 أرقام قبل المواجهة المرتقبة:

- لم يحقق أتلتيكو مدريد أي انتصار على برشلونة في آخر 18 مباراة في الليجا، لكن تبقى سلسلة اللا فوز الأطول للروخي بلانكوس أمام جاره ريال مدريد (23 مباراة منذ عام 2000 إلى 2013).

- آخر انتصار حققه أتلتيكو على برشلونة بالدوري يعود إلى شهر فبراير 2010 بنتيجة (2-1) في كالديرون تحت قيادة كيكي سانشيز فلوريس، ومنذ ذلك الوقت لم يتجاوز البارسا (13 هزيمة و5 تعادلات).

- أتلتيكو مدريد تعادل في سبع مباريات من أصل الـ14 المباراة التي لعبها هذا الموسم في الليجا، ولم يسبق لفريق العاصمة أن تعادل في 8 مباريات في أول 15 جولة خلال موسم واحد بالدوري.

- لم يفز الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو إلا في مباراتين فقط من أصل 25 مواجهة أمام برشلونة بجميع المسابقات (14 هزيمة و9 تعادلات)، دون معرفة الانتصار على البلوجرانا في الليجا.

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- فاز برشلونة في ثلاث مباريات من أصل آخر أربعة خاضهم خارج ملعبه في الدوري، وذلك بعد فشله في تحقيق أي انتصار في أول خمس مواجهات بعيدا عن كامب نو (3 هزائم وتعادلين).

- برشلونة هو أكثر فرق الليجا تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم (7 أهداف)، في الوقت الذي لم يحرز فيه أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد أي هدف من خارج المنطقة.

- أتلتيكو مدريد هو ثاني أكثر فريق بعد إشبيلية زار الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة شباكه في مسيرته برصيد 29 هدفًا، كما ساهم زميله لويس سواريز في 12 هدفا في 15 مباراة أمام الأتليتي.

- رغم تفوقه أمام أتلتيكو، لم يسجل ميسي على ملعبهم الجديد "واندا ميتروبوليتانو" منذ افتتاحه قبل عامين، حيث خاض عليه مباراتين في الموسمين الماضيين وانتهتا بالتعادل بنفس النتيجة (1-1).

- يستهدف ليونيل ميسي اعتلاء صدارة هدافي الدوري الإسباني التي يسيطر عليها حاليًا الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد برصيد 10 أهداف، إذ يأتي الأرجنتيني في الوصافة بثمانية أهداف.

- سجل التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة أربعة أهداف في تسع مباريات لعبها في الدوري هذا الموسم، أي أكثر من تسجيله في 33 مباراة بالليجا خلال الموسم الماضي 2018/19 (3 أهداف).