صلاح ثالثًا.. "صورة مسربة" للفائز بجائزة بالون دور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تناولت عدة صحف أوروبية صورة مسربة لهوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" عام 2019، والتي تشير إلى تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالجائزة للمرة السادسة في تاربخه.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية الصورة التي تم تدوالها، والتي تشير إلى تفوق ميسي على منافسه الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي، بينما حل الدولي المصري محمد صلاح في المرتبة الثالثة متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

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ولفتت "ميرور" إلى أنه من غير الواضح إذا كانت القائمة رسمية أم لا، ولكن بحسب الصورة المتداولة فقد جمع ميسي 446 نقطة، يليه فان دايك 382 نقطة، بينما جمع صلاح 179 نقطة، أما رونالدو فجمع 133 نقطة فقط.

وكانت بعض التقارير قد أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى أن ميسي تم إبلاغه بفوزه بالجائزة. (طالع التفاصيل من هنا)

ويتواجد ميسي ضمن قائمة مكونة من 30 لاعبًا أبرزهم منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، كذلك 7 لاعبين من ليفربول الإنجليزي الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة. (للاطلاع على المرشحين لجائزة بالون دور.. اضغط على الرابط).

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة مساء غد الاثنين.