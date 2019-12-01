بعثة الزمالك تبدأ رحلة العودة للقاهرة

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الواحدة ظهر اليوم، من مطار لوبومباشي الكونغولي، وستهبط ترانزيت لمدة ساعة ونصف في مطار مالاوي، بعدها

ترانزيت ساعتين في مطار أديس أبابا وتصل القاهرة في الواحدة والنصف فجرًا.

يدرس مسئولو نادي الزمالك موقف القلعة البيضاء

حال إقالة الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق أمس السبت، أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.