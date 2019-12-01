اتحاد الكرة يعلن مواعيد مواجهتي الزمالك مع الإسماعيلي وبيراميدز

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة حسام الزناتي، مواعيد مواجهتي الزمالك مع الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري الممتاز. قررت اللجنة إقامة مباراة الزمالك وبيراميدز 12 ديسمبر في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي. في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي. كما تقرر إقامة لقاء الزمالك والإسماعيلي يوم 9 فبراير على ملعب ستاد الإسماعيلية في تمام السابعة والنصف مساءً. على ملعب ستاد الإسماعيلية في تمام السابعة والنصف مساءً. جدير بالذكر أن الزمالك خاض 5 مباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم، حيث تلقى هزيمة في مباراة وتعادل في أخرى، وحقق الفوز في 3 مباريات.

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