تعرف على مواعيد مباريات الأهلي أمام المصري والإسماعيلي وبيراميدز

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، مواعيد مباريات الأهلي أمام المصري والاسماعيلي وبيراميدز في الدوري. وتقرر أن تقام المباريات الثلاثة في المواعيد التالية: الأهلي والإسماعيلي 19 ديسمبر في ستاد المكس الساعة 7:30 والأهلي وبيراميدز 6 فبراير باستاد الدفاع الجوي الساعة 7:30 الأهلي والمصري 14 فبراير باستاد المكس الساعة 7:30. المواعيد التالية: الأهلي والإسماعيلي 19 ديسمبر في ستاد المكس الساعة 7:30 والأهلي وبيراميدز 6 فبراير باستاد الدفاع الجوي الساعة 7:30 الأهلي والمصري 14 فبراير باستاد المكس الساعة 7:30. جدير بالذكر أن المقاولون العرب يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

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