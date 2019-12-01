ستاد القاهرة يستضيف قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة حسام الزناتي، موعد وملعب قمة الأهلي والزمالك في الدوري. قررت لجنة المسابقات إقامة المباراة يوم 19 فبراير المقبل في ستاد القاهرة الدولي، حيث تقام في السابعة والنصف مساءً. كانت المباراة ستقام في الجولة الرابعة للدوري خلال أكتوبر الماصي قبل أن يتم تأجيلها بقرار من الجهات الأمنية. المقبل في ستاد القاهرة الدولي، حيث تقام في السابعة والنصف مساءً. كانت المباراة ستقام في الجولة الرابعة للدوري خلال أكتوبر الماصي قبل أن يتم تأجيلها بقرار من الجهات الأمنية. جدير بالذكر أن مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة بكأس السوبر المصري أقيمت على ملعب ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

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