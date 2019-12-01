شاهد.. رسالة رضا عبدالعال لـ أرشفجي المباريات القديمة

قال حسام عادل، أرشفجي المباريات القديمة، إنه يمكن أن يشاهد أكثر من 40 مباراة حتى يجد 3 لقطات نادرة، موضحًا أنه لا يشعر بتعب أثناء بحثه عن لقطة مختلفة أو موقف لم يلاحظه الجمهور.
مضيفا: "كابتن رضا عبد العال قالي إنت جبت الحاجات دي منين، مكنش مصدق".
وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن هنااك لاعبين اتصلوا به ليسألوه كيف يجد مثل هذه اللقطات مثل محمد شوقي، وهادي خشبة، وحسني عبد ربه،
وكشف أنه حصل على كافة مباريات اللاعب رونالدو من شخص فرنسي تعرف عليه في أحد المنتديات الأجنبية، وكان معه أكثر من 60% من مباريات رونالدو، وكان يبيع له "السي دي" بخمسة يورو.
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