طارق يحيي يستقر على قائمة طلائع الجيش قبل مواجهة سموحة

أعلن طارق يحيى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، قائمة فريقه المتوجه إلى الإسكندرية لمواجهة سموحه في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري العام، والمقرر لها عصر غدٍ الإثنين على ستاد الإسكندرية.

ضمت قائمة الطلائع كلًا من: "محمد بسام وكريم طارق وكريم ممدوح وعمرو السيسى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأحمد

كابوريا وأحمد سمير وأحمد علاء وعمرو جمال وعبدالرحمن زولا وناصر منسى ومحمد سمير وفرانك ستيفن ومحمد ناصف وخالد سطوحى ومحمد شعبان وإسلام سرى ومهند لاشين وحسام باولو".

من المقرر أن يؤدى الطلائع مرانه الأخير عصر اليوم على ستاد الإسكندرية استعدادًا

Advertisements

للمباراة .

يحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 4 نقاط، بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أي منها، وتعادل فى أربعة لقاءات، وخسر واحدة، وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

جدير بالذكر أن طارق يحيى تولي تدريب الطلائع فى مباراتين منذ توليه المسئولية خلفًا للبرازيلى سيرجيو فارياس، حقق التعادل السلبى فيهما الأولى أمام طنطا، والثانية أمام الإنتاج الحربى.