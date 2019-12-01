تشكيل برشلونة المتوقع.. ليونيل ميسي وجريزمان يقودان الهجوم أمام أتلتيكو مدريد

يصطدم فريق برشلونة بنظيره أتلتيكو مدريد في قمة نارية ، اليوم الأحد في تمام العاشر مساءً، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل النادي المدريدي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني. ومن المتوقع أن يبدأ إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بتشكيل مكون من : من : حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، أومتيتي، بيكيه، جونيور فيربو. خط الوسط: آرثر ميلو، دي يونج، أرتورو فيدال. Advertisements خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان. ويطمح فريق برشلونة لاقتناص نقاط المباراة الثلاث من أجل تصدر ترتيب الدوري الإسباني حيث أنه يملك 28 نقطة، فيما يتصدر من أجل تصدر ترتيب الدوري الإسباني حيث أنه يملك 28 نقطة، فيما يتصدر ريال مدريد المسابقة بشكل مؤقت برصيد 31 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة. جدير بالذكر أن قناة بي إن سبورتس الثالثة تنقل أحداث مباراة برشلونة وأتلتيكو مدردي بشكل حصري ومباشر وسيكون الجزائري حفيظ دراجي معلقًا على أحداث اللقاء.

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