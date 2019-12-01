اونلاين | online match مشاهدة مباراة الانتر وسبال بث مباشر beout بدون تقطيع رابط كورة لايف الانتر مباشر بجودات للجوالHD

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يستضيف إنتر ميلان منافسه سبال في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيري آ»، في مواجهة هامة للنيراتزوري في سبيل مواصلة الصراع مع نظيره يوفنتوس على لقب الموسم الحالي 2019 – 2020 من المسابقة المحلية.

تنطلق مباراة إنتر ميلان وسبال في الدوري الإيطالي، في تمام الـ 4.00 توقيت القاهرة، 5.00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة ..

تنقل مباراة إنتر ميلان وسبال في الدوري الإيطالي، عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي 4، ديجي سبورت 1 إتش دي المجرية، وديجي سبورت 2 إتش دي رومانيا، وبي إن سبورتس إتش دي الفرنسية، ماتش فوتبول 2، سبورت تي في 5، سوبر سبورت إتش دي 1 ألب، إليفين سبورتس 3 إتش دي، موفي ستار ليجا دي شاميونيز إتش دي، فارزيش سبورت إتش دي.