رياضة | طارق يحيي يعلن قائمة طلائع الجيش لمباراة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيي يعلن قائمة طلائع الجيش لمباراة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن قائمة فريقه لمواجهة سموحة، بالدوري المصري الممتاز.

وتتوجه بعثة طلائع الجيش إلى الإسكندرية اليوم على أن يخوض الفريق مرانه على ملعب المباراة في الرابعة والنصف عصرًا ثم التوجه للمبيت في فندق الإقامة استعدادًا للمباراة.

وجاءت قائمة طلائع الجيش كالآتي:-

"محمد بسام وكريم طارق وكريم ممدوح وعمرو السيسي وعلى الفيل وعاصم صلاح وأحمد كابوريا وأحمد سمير وأحمد علاء وعمرو جمال وعبد الرحمن زولا وناصر منسي ومحمد سمير وفرانك ستيفن ومحمد ناصف وخالد سطوحي ومحمد شعبان واسلام سري ومهند لاشين وحسام باولو".

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ويحل طلائع الجيش ضيفًا على سموحة، غدًا الإثنين على ملعب الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أي مباراة، وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر واحدة.

وقاد طارق يحيى تدريب طلائع الجيش، فى مباراتين منذ توليه المسئولية خلفًا للبرازيلى سيرجيو فارياس ط، حقق التعادل السلبى فيهم الأولى أمام طنطا والثانية أمام الانتاج الحربى.