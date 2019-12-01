رياضة | بدء برنامج علي معلول في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء برنامج علي معلول في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ علي معلول مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من إصابته بشد في العضلة الضامة الذي تعرض له في مباراة النجم الساحلي التونسي التي أقيمت أول أمس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ووضع الجهاز الطبي برنامجا تأهيليا للاعب؛ لتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يحتاج اللاعب إلي فترة زمنية تمتد من عشرة أيام إلي أسبوعين وفقا لحالة اللاعب واستجابته للعلاج.



وكان معلول قد غادر مباراة النجم الساحلي التونسي متأثرا بالإصابة، وأجرى أشعة أمس السبت أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة يستوجب العلاج والتأهيل خلال الفترة الزمنية السابق ذكرها.