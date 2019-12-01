رياضة | مانشستر يونايتد يغازل نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يغازل نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية عن أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم لاعب الوسط التشيلي في يناير لدعم صفوفه في ظل الإصابات التي يتعرض لها الفرنسي بول بوجبا.

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وأضافت التقارير أن مانشستر يونايتد على اتصالات بوكيل أرتورو فيدال ويسعى لضمه في يناير المقبل.

وتابعت التقارير بأن ‏الفريق الانجليزي يملك علاقة جيدة مع وكيل أعماله ويريد اللاعب في شهر يناير المقبل لتدعيم خط وسطه.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع ١٥ مليون يورو للحصول على خدمات فيدال.