رياضة | ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي ليفربول استقر على بديل المصري محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، فإن إدارة نادي ليفربول تتجه للتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون الفرنسي ليكون بديلاً للثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الريدز.

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واضافت الصحيفة، أن ليفربول يعمل على التعاقد مع مهاجم مميز في الصيف المقبل لتخفيف حمل المباريات على الثنائي محمد صلاح وماني لعدم تعرضهم للإرهاق في منتصف الموسم .

ويريد الريدز أن يكون ديباي منافسًا لمحمد صلاح وساديو ماني نجمي الفريق، في خط الهجوم، حتى لا يتأثر ليفربول في حالة غياب أحدهما ويزيد من المنافسة داخل الفريق.

وتبلغ قيمة صفقة التعاقد مع ممفيس ديباي 42 مليون جنيه إسترليني، بسبب حالة التنافس بين ليفربول وتوتنهام على ضم اللاعب الهولندي.