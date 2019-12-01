رياضة | بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الزمالك في خط المفاوضات مع أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق وادي دجلة لضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم.

وينوي مجلس إدارة الزمالك رفع قيمة الصفقة للتفوق على عرض الأهلي من أجل خطف بيكهام من دجلة في الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد اقترح تقديم 15 مليون جنيه لنادي وادي دجلة لضم اللاعب بعد تألقه في الفترة الماضية مع المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا وحصد اللقب لأول مرة والتأهل رفقة كتيبة شوقي غريب لأولمبياد طوكيو.