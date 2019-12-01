رياضة | تشكيل بيراميدز المتوقع ضد رينجرز في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز المتوقع ضد رينجرز في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إينوجو رينجرز النيجيري.

ويحل بيراميدز ضيفًا على إينوجو رينجرز النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

تشكيل بيراميدز المتوقع رينجرز

حراسة المرمى : المهدي سليمان

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خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد فتحي - عمر جابر - إيريك تراوري - محمد فاروق

خط الهجوم : جون أنطوي.