رياضة | اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بالمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بالمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إقامة الجمعية العمومية العادية للنادي المصري البورسعيدي، إكتمال النصاب القانوني والموافقة على ميزانية النادي للسنة المالية المنتهية.

وافتتح النادي المصري البورسعيدي أبوابه منذ التاسعة من صباح أمس السبت، لاستقبال أعضائه للتسجيل بالجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال.

واشترط أن يكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية (6 آلاف 303 أعضاء)، وفي حال اكتمال النصاب القانوني لعدد لا يقل عن 1000 عضو، يتم مناقشة جدول الأعمال وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الآخر في اليوم التالي.

وأصدرت اللجنة القضائية المُشرفة بيانًا بإكتمال النصاب القانوني للنادي، وموافقة الجمعية العمومية على الميزانية خلال الفترة من 2018/7/1 وحتى 2019/6/30

وجاءت النتيجة على النحو التالي : عدد الأعضاء : 9242 عضوًا عدد الأعضاء ممن لخم حق التصويت : 6303 عضوًا. عدد الأعضاء الحاضرين : 2868 عضوًا.

Advertisements

عدد الأصوات الصحيحة : 2808 صوتًا. عدد الأصوات الباطلة : 60 صوتًا. عدد

الأعضاء الموافقين على الميزانية : 2054 عضوًا بنسبة 73%.

عدد الأعضاء الرافضين للميزانية :754 عضوًا بنسبة 27%.

ويتم بذلك اعتماد الميزانية العمومية للنادي المصري اعتباراً من 2018/7/1 وحتى 2019/6/30 ، ووفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي المصري فقد تم تفويض مجلس ادارة النادي المصري في اختصاصات الجمعية العمومية.