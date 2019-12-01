شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة بني سويف بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعدما منح الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة من تونس.
ويبدأ الأهلي مرانه استعدادًا لمواجهة بني سويف المقرر لها يوم 3 ديسمبر المقبل، في مسابقة كأس مصر.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى القاهرة صباح أمس، قادمة من تونس عقب خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق التونسي 1- 0.
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