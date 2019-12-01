شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما يحتاجه المنتخب السعودي للتأهل لنصف نهائي خليجي 24 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

تمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد من تحقيق الفوز له في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" على حساب نظيره البحريني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة العربية.



موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراته المقبلة في خليجي 24، أمام المنتخب العُماني بعد غد الاثنين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الأخضر السعودي قد حقق الفوز على المنتخب البحريني، مساء أمس السبت بثنائية نظيفة في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات، وتلقى خسارة ثقيلة أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى ليصبح أمام طريقين من أجل ضمان التأهل للدور نصف نهائي ببطولة خليجي 24 ، ويستعرض موقع السعودية نيوز ما يحتاجه المنتخب السعودي للتأهل لنصف النهائي في النقاط التالية :_

1_ الفوز على المنتخب العماني يضمن التأهل المباشر

يلتقي المنتخب السعودي في مباراته القادمة نظيره العماني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" حيث تعد المباراة مصيرية لكلا المنتخبين من أجل حسم بطاقة التأهل أو توديع البطولة .

وفي حال نجح المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق الفوز أمام منتخب عُمان في الجولة الثالثة من خليجي 24، فسيصبح رصيد الأخضر ست نقاط؛ وبالتالي يضمن التأهل لدور الأربعة مباشرة دون النظر لنتائج الفرق الآخرى.

2_ التعادل يدخل السعوديين في "حسبة برمة "

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أما في حال تعادل المنتخب السعودي مع منتخب عمان يدخل الخضر في حسابات نتيجة المباراة الأخري بين منتخبي الكويت والبحرين وهنا نستعرض احتمالات النتائج وفرص صعود المنتخب السعودي في كل احتمال :_

_ فوز المنتخب البحريني على الكويت

إذا نجح المنتخب البحريني في الفوز بفارق هدفين على نظيره الكويتي فسيعبر المنتخب السعودي لدور نصف النهائي مباشرة بفارق الأهداف في حالة فوز السعوديين على المنتخب العماني.

_ خسارة المنتخب البحريني أمام الكويت

أما إذا فاز المنتخب الكويتي على نظيره البحريني فهذا يضمن التأهل المباشر للخضر في حال تجاوز المنتخب العماني .

_التعادل بين الكويت والبحرين

التعادل هوا الحل السحري المنتخب السعودي من أجل التأهل عن صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وذلك في حال تجاوز المنتخب العماني حيث يتأهل الأخضر رفقة الأزرق الذي سيصبح في الترتيب الثاني بأربعة نقاط.

فوراق الأهداف

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الكويتي يمتلك فارق هدف واحد، والمنتخب السعودي يملك صفر فارق من الأهداف، أما منتخب البحرين فيملك -2 كفارق أهداف، بسبب تلقي شباكه هدفين خلال جولتين في دور المجموعات، مما يجعل الفوز هو الحل الأسلم للاعبي الأخضر من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي.