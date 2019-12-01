شكرا لقرائتكم شوبير: الزمالك كان "تائه" أمام مازيمبى بسبب طارق حامد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية أن أداء فريق الزمالك فى مباراة مازيمبي أمس كان دون المستوى المنتظر من الفريق بعد الخسارة بثلاثية فى الجولة الاولى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

تلقى فريق الزمالك خسارة قوية من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ، حيث يقع الزمالك ومازيمبى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ليخسر أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية، ويتذيل المجموعة، بينما يتصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.

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تابع شوبير أن الزمالك كان " تائه " بدون طارق حامد لاعب وسط الفريق والذى غاب عن اللقاء للإصابة ، مؤكداً أن طارق حامد يساوي 50 % من قوة الفريق الأبيض ووجوده ضرورى فى أي لقاء ، ووجوده أهم من فرجاني ساسي لاعب الوسط.