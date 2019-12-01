شكرا لقرائتكم فايلر يعقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جلسة فنية خاصة مع اللاعبين عقدها رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى اليوم، قبل انطلاق مران الفريق الصباحى على ملعب التتش بالجزيرة حيث بدأ الفريق الأستعداد لمباراة بنى سويف المقرر لها السابعة والنصف من مساء بعد غد، الثلاثاء، بإستاد القاهرة فى دور الـ32 لكأس مصر.

وأكد فايلر للاعبين أن مسابقة كأس مصر تبقى ذات طبيعة خاصة؛ نظرا لأنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولا تمتلك الأندية فرصة التعويض فيها، فضلا عن المفاجآت التى تشهدها أدوارها الأولى وتحديداً للفرق الكبيرة.

وركز المدير الفنى للفريق خلال المحاضرة على مطالبة اللاعبين بضرورة إغلاق الملف الأفريقى بعد خوض مباراة النجم الساحلى التونسى أول أمس فى افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى خسرها الأهلى بهدف نظيف.

وشدد فايلر خلال الجلسة أيضا على ضرورة عدم الانشغال بأية أمور تتعلق بالملف الأفريقى ومباراة الهلال السودانى المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وأن يكون التركيز موجها فقط لمباراة بنى سويف من خلال التعامل مع كل مباراة على حدة.