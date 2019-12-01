شكرا لقرائتكم آخر كلام.. قمة الأهلي والزمالك فى الدوري 19 فبراير المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلي و الزمالك لتقام يوم 19 فبراير المقبل و المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

وتقام مباراة الأهلي و الزمالك باستاد القاهرة الدولي فى السابعة و النصف مساءا.

وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام بستاد برج العرب إلى ستاد المكس ، واستمرار المصري للعب في السويس .

أضاف الزناتي أن مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي