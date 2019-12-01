شكرا لقرائتكم حارس المقاصة يعلن شفاءه وعودته للتدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة من إصابة العضلة الأمامية التي عانى منها منذ انطلاق بطولة الدوري العام، بشكل تام، مؤكداً جاهزيته للمشاركة مع الفريق الفيومي بشكل رسمي ، ويستعد المقاصة لمواجهة فاركو غداً الإثنين ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وكتب عادل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: الحمد لله أول تمرين مع الفريق بعد التعافي من الإصابة.

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كان عادل عبد المنعم قد خضع لعلاج مكثف وتأهيل باعتبار ان الأشعة اثبتت تعرضه لشد في العضلة الامامية، حيث عانى حارس المقاصة من آلام في العضلة الأمامية مما جعل الجهاز الطبي بقيادة أمين رفعت يقرر خضوع أحمد عادل لأشعة وكشف طبي أكثر تخصصا في العضلة الأمامية لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.