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شكرا لقرائتكم حارس المقاصة يعلن شفاءه وعودته للتدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب عادل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: الحمد لله أول تمرين مع الفريق بعد التعافي من الإصابة.
كان عادل عبد المنعم قد خضع لعلاج مكثف وتأهيل باعتبار ان الأشعة اثبتت تعرضه لشد في العضلة الامامية، حيث عانى حارس المقاصة من آلام في العضلة الأمامية مما جعل الجهاز الطبي بقيادة أمين رفعت يقرر خضوع أحمد عادل لأشعة وكشف طبي أكثر تخصصا في العضلة الأمامية لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.
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