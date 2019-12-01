شكرا لقرائتكم موعد مباراة إينوجو رينجرز و بيراميدز في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019/ 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة إينوجو رينجرز و بيراميدز بث مباشر الأن 1-12-2019 في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019/2020

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إينوجو رينجرز مع نظيره بيراميدز ، في مباراة تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019/2020





موعد مباراة إينوجو رينجرز ضد بيراميدز في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية



تنطلق مباراة إينوجو ضد بيراميدز في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، تقام المباراة علي ملعب " نامدي ازيكيو ستاديوم " في نيجيريا .

Advertisements

موعد مباراة إينوجو رينجرز ضد بيراميدز في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية



تذاع مباراة إينوجو رينجرز ضد بيراميدز حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة ، معلقاً علي المباراة " أحمد عبده "" BEIN SPORT HD"

موعد مباراة إينوجو رينجرز ضد بيراميدز في بطولة الدوري كأس الكونفيدرالية الإفريقية



يدخل فريق بيراميدز المباراة في المجموعة الأولي في المركز الأول بينما يحتل نظيره النيجيري إينوجو رينجيرز المركز الثاني ، وتعبتر هذه اول مباراة تجمع بين الفريقين سواء دولة أو ودية أو ضمن إ بطولة .