شكرا لقرائتكم كاف يسلط الضوء على هزيمة الزمالك أمام مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل الزمالك بطل النسخة الأخير من مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية، المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الاولى بدون نقاط، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي.
وكتب "الكاف" "مازيمبي يقسو على الزمالك بثلاثية في لوبومباشي"، وقال أن الجناح مولوتا كابانجو قلب الطاولة على الزمالك بعدما شارك بديلاً ويمهد الطريق أمام عملاق الكونغو الديمقراطية لتحقيق الفوز.
وأضاف "كابانجو دخل بدلاً من شيكو أوشيندي ليمهد الهدف الأول لجاكسون موليكا عند الدقيقة 60 ، ثم عاد ليصنع الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق لتريزور مبوتو، مرة أخرى صنع الهدف الثالث بعرضية جولها موليكا برأسه قبل النهاية بسبع دقائق"، موضحاً أن مازيمبي كان الأفضل في الثلث الأخير وحصد النقاط الثلاث بملعبه.
ويستضيف الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى على ملعب "السلام" في القاهرة، بينما يحل مازيمبي ضيفاً على أول أغسطس الانجولي.
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