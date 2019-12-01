شكرا لقرائتكم ثنائى الأهلى يواصلون التأهيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى صالح جمعة، لاعب الأهلي، تدريبات بدنية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، قبل أن يستكمل تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت عقب العودة من تونس بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتى خسرها الاهلي بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في دور الـ32 بمسابقة كأس مصر. Advertisements

فيما تعافى سعد سمير، مدافع الفريق من نزلة البرد الأخيرة التي تعرض لها وانتظم بقوة في المران ..وكان اللاعب قد حصل على بعض الأدوية والحقن مؤخرًا؛ للتعافي من نزلة البرد التي تعرض لها حيث شارك اللاعب اليوم في المران الجماعي.