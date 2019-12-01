شكرا لقرائتكم المنتخب السعودي يهزم البحرين وينعش حظوظه في التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنعش المنتخب السعودي حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي عقب فوزه على نظيره منتخب البحرين 2-صفر في المواجهة التي احتضنها ستاد عبدالله بن ناصر بالدوحة، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية لخليجي 24.

وشهد الشوط الأول أفضلية للمنتخب الذي فرض سيطرته مبكراً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه نواف العابد الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس البحريني.

وواصل المنتخب السعودي هجومه وكاد مدافعه ياسر الشهراني أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وعند الدقيقة 29 تمكن المهاجم عبدالله الحمدان من تسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة من زميله نواف العابد ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس البحريني حمد الدوسري.

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وقبل نهاية الشوط الأول كاد المنتخب البحريني أن يسجل هدف التعادل بعدما تلقى مهاجمه تياغو فيرنانديز تمريرة من زميله محمد مرهون ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة. وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي هجومه وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يعزز تقدم الأخضر حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت القائم لتعود للمهاجم عبدالله الحمدان الذي فشل في تحويلها للشباك.

ورد المنتخب البحريني سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد قائده وليد الحيام كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها. وعند الدقيقة 58 تمكن المدافع محمد خبراني من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب السعودي بعدما حول عرضية زميله سلمان الفرج برأسه لتستقر في شباك المنتخب البحريني.

وسنحت فرصة محققة للمنتخب السعودي لتسجيل الهدف الثالث حينما خطف مهاجمه عبدالله الحمدان كرة من المدافع البحريني وليد الحيام ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 3 نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث وبفارق نقطتين عن عمان المتصدر وبفارق الأهداف عن الكويت الوصيف.