شكرا لقرائتكم إيطاليا تواجه تركيا في افتتاح يورو 2020 وألمانيا تصطدم مع فرنسا والبرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسمت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) التي سحبت يوم السبت في قاعة "روميكسبو" في العاصمة الرومانية بوخارست، ملامح المجموعات الست في البطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية في الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو 2020.

وطبقا لما أسفرت عنه القرعة، تجمع المباراة الافتتاحية المقررة في روما بين منتخبي إيطاليا وتركيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وأوقعت القرعة المنتخب الألماني أمام مهمة صعبة، حيث يتنافس في المجموعة السادسة مع المنتخب الفرنسي بطل العالم والمنتخب البرتغالي حامل لقب البطولة الأوروبية.

وجاء توزيع المنتخبات المشاركة في النهائيات، في مجموعات البطولة كما يلي، المجموعة الأولى (التي تقام مبارياتها في روما وباكو) : تركيا – إيطاليا – ويلز – سويسرا. وفي المجموعة الثانية (التي تقام مبارياتها في سان بطرسبرغ وكوبنهاغن): الدنمارك – فنلندا – بلجيكا – روسيا. وفي المجموعة الثالثة (التي تقام مبارياتها في أمستردام وبوخارست): هولندا - أوكرانيا - النمسا – المتأهل من مسار التأهل الرابع. وفي المجموعة الرابعة (التي تقام مبارياتها في لندن وغلاسكو): إنجلترا – كرواتيا – المتأهل من مسار التأهل الثالث – التشيك.

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وفي المجموعة الخامسة (التي تقام مبارياتها في بلباو ودبلن) : إسبانيا – السويد – بولندا – المتأهل من مسار التأهل الثاني. المجموعة السادسة (التي تقام مبارياتها في ميونخ وبودابست): المتأهل من مسار التأهل الأول – البرتغال – فرنسا – ألمانيا.

وحسم 20 منتخبا حتى الآن تأهلهم للنهائيات، فيما سيحسم الدور الفاصل الذي تقام مبارياته في يومي 26 و31 مارس المقبل، المقاعد الأربعة المتبقية. وكانت طبيعة البطولة متعددة الدول المضيفة قد ساهمت في حسم أماكن تسعة منتخبات بالمجموعات الست في الدور الأول، قبل إجراء القرعة اليوم، بينما حسمت القرعة مواقع المنتخبات الـ11 الأخرى.

كذلك كانت مواقع المنتخبات الأربعة المنتظر تأهلها من الدور الفاصل قد تحددت قبل تحديد هوية هذه المنتخبات، حيث سيعتمد توزيعها على المجموعات حسب المدن المستضيفة لمباريات كل مجموعة. ووزعت منتخبات المستوى الأول (إيطاليا وبلجيكا وأوكرانيا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا) على المجموعات من الأولى إلى السادسة على الترتيب علما بأن المنتخبين البلجيكي والأوكراني ، هما فقط من بين هذه المنتخبات ، اللذين لن تستضيف بلادهما أي مباريات في البطولة.

وسيخوض كل من منتخبات إيطاليا وهولندا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا، مبارياته الثلاث في دور المجموعات على أرضه بينما كانت القرعة الوحيدة التي أجريت لحسم الموقف على استضافة مباراة ثالثة بين منتخبين مضيفين وقعا في مجموعة واحدة كانت بين المنتخبين الروسي والدنماركي اللذين يستضيفان نصيبهما من البطولة في كوبنهاغن وسان بطرسبرج على الترتيب، وجاءت القرعة لصالح المنتخب الدنماركي ليستضيف بذلك المنتخب الروسي في كوبنهاغن.

ولأسباب سياسية، كانت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي (يويفا) قد قررت أن تجنب القرعة وقوع منتخبات في نفس المجموعة، حيث جنبت وقوع البوسنة والهرسك مع كوسوفو، وصربيا مع كوسوفو، وروسيا مع كوسوفو، وأوكرانيا مع روسيا. وقبل مراسم سحب القرعة اليوم، شهدت قاعة روميكسبو عرضا فنيا تضمن عزفا لأوركسترا بوخارست ، ثم جرى المقطوعة الموسيقية الرسمية للبطولة للمنتج الموسيقي الهولندي مارتين غاريكس.