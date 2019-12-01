أسوان يواصل استعداداته للقاء طنطا بكأس مصر

يواصل نادي أسوان تحت قيادة مجدي عبد العاطي استعداداته لخوض لقاء طنطا، والتي يستضيفها ملعب تماسيح النيل في الثامن من شهر ديسمبر الجاري، وكان قد حصل على فترة راحة لمدة 3 أيام بعد عودة الفريق من القاهرة إلى أسوان بعد خوض مباراتي بيراميدز والمقاولون العرب.

وكان فريق أسوان قد غادر القاهرة بعد انتهاء معسكره الخارجي هناك، والذي انطلق في مطلع شهر نوفمبر المنقضي، وكان قد تلقي الهزيمة في لقاء المقاولون بثنائية مقابل هدف وحيد، كما تعادل إيجابيا في لقاء بيراميدز بهدفين لكل فريق.

ويأتي فريق أسوان في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ5 نقاط؛ حيث خاض 6 لقاءات تلقي الهزيمة في ثلاث منها وتعادل في لقاءين وحقق الفوز في مباراة وحيدة.