شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: طارق حامد أهم من فرجانى ساسي فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن أداء فريق الزمالك فى مباراة مازيمبى أمس كان دون المستوى المنتظر من الفريق بعد الخسارة بثلاثية فى الجولة الاولى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال شوبير، فى تصريحات إذاعية، إن الزمالك كان "تائه" بدون طارق حامد لاعب وسط الفريق والذى غاب عن اللقاء للإصابة، مؤكداً أن طارق حامد يساوى 50% من قوة الفريق الأبيض ووجوده ضرورى فى أى لقاء، ووجوده أهم من فرجانى ساسى لاعب الوسط.

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وتلقى فريق الزمالك خسارة قوية من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، حيث يقع الزمالك ومازيمبى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ليخسر أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية، ويتذيل المجموعة، بينما يتصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.