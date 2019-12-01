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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل يعلن جاهزيته للمشاركة مع المقاصة بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة تعافيه من إصابة العضلة الأمامية التى عانى منها منذ انطلاق بطولة الدورى العام، بشكل تام، مؤكداً جاهزيته للمشاركة مع الفريق الفيومي بشكل رسمي.
وكتب عادل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، "الحمد لله أول تمرين مع الفريق بعد التعافي من الإصابة".
احمد عادل
كان عادل عبد المنعم قد خضع لعلاج مكثف وتأهيل بعدما أثبتت الأشعة تعرضه لشد فى العضلة الأمامية، حيث عانى حارس المقاصة من آلام فى العضلة الأمامية ما جعل الجهاز الطبي بقيادة أمين رفعت يقرر خضوعه لأشعة وكشف طبى أكثر تخصصا فى العضلة الأمامية لتحديد حجم الإصابة وفترة العلاج.
ويستعد المقاصة لمواجهة فاركو غداً الاثنين ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.
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