شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تعرف على ترتيب هدافى الدوري المصرى.. عبدالله السعيد يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز قائمة هدافي الدوري المصري للموسم الجارى 2019 – 2020 بـ 5 أهداف بعد مرور 6 جولات من الدورى المصرى.

ويعتلى عبد الله السعيد لاعب بيراميدز قائمة هدافى الدورى برصيد 5 أهداف، فيما يأتى وليد سليمان لاعب الأهلي فى المركز الثانى برصيد 4 أهداف، وعمرو الحلواني مدافع حرس الحدود، وحسام حسن مهاجم سموحة، ومحمد سالم مهاجم المقاولون العرب، وأوميد أوكرى مهاجم أسوان بنفس الرصيد بعدد 4 أهداف.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الأول برصيد 13 نقطة من 6 مباريات ثم الأهلى في المركز الثاني 12 من 4 مباريات و بيراميدز ثالثاً برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.