شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بسبب السفريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والذى كان مقرراً له اليوم، الأحد، بسبب تواجد جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد فى تونس لحضور اجتماعات اتحاد شمال أفريقيا.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني ، أن اللجنة فى اجتماعات متواصلة لمناقشة العديد من الملفات ولكن سيتم عقد اجتماع رسمى خلال الأسبوع الجارى لحين اكتمال تواجد المجلس بالكامل.

وكان من المقرر أن يعقد مسئولو اللجنة الخماسية، باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا اليوم لأحد من أجل حسم عدد من الملفات و القضايا الهامة وعلى رأسها تحديد مواعيد باقى مبايات الدورى حتى نهايته ، وملف تقنية حكم الفيديو الـvar والموعد الذى سيتم فيه بدأ استخدام التقنية في بطولة الدوري الممتاز ، قبل أن يتم تأجيل الإجتماع.

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كما ستناقش اللجنة خلال الإجتماع فى حالة انعقاده خلال الأسبوع الجاري بعض الملفات المطروحة على الساحة، وأبرزها ملف المنتخب الأوليمبى ، ويشمل أعتماد برنامج شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى استعدادا للأولمبياد، بجانب ملف تعديل عقود الجهاز الفنى بعد تحقيق حلم الأولمبياد والتتويج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، فضلا عن مناقشة جدول الدورى قبل اعلانه وتحديد موعد انتهاء الدور الأول للمسابقة وكذلك موعد مباراة السوبر المحلى والمستجدات التى طرأت على ملف تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم حيث يرغب المجلس فى تطبيق التقنية بداية من الدور الثانى.