شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الزمالك ومازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى فريق الزمالك خسارة قوية من مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويقع الزمالك ومازيمبى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ليخسر أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الأفريقية، ويتذيل المجموعة، بينما يتصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.

فيما قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عقد اجتماع طارئ فى الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، بعد الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق لحسم مصير الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميتشو، وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك من قبل عن محاسبة الجهاز الفنى عقب لقاء مازيمبى.