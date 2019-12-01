شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة ..محمود الخطيب يفوز برئاسة النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الأول من ديسمبر 2017 يومًا استثنائيًا لعشاق النادى الأهلي، خاصة محبى الأسطورة محمود الخطيب "بيبو"، فهو اليوم الذى توج فيه رئيسًا للقلعة الحمراء لأول مرة فى تاريخه بعدما شغل العديد من المناصب الإدارية كعضو ثم أمين صندوق ونائب.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادى الأهلى للدورة من 2017 وحتى 2021 فوز محمود الخطيب بمقعد رئيس القلعة الحمراء، بعد حصده 20956 صوتا، مقابل 13182 لصالح محمود طاهر، بينما حصل محمد ثابت على 30 صوتا وإلهامى عجينة على 27 صوتا.

حصل محمود الخطيب على العديد من الألقاب، وهى أحسن لاعب، وأحسن هداف، وأحسن أخلاق، حيث لم يحصل طوال حياته الكروية الطويلة إلا على إنذار واحد فقط، كما كان اللاعب المصرى الوحيد الذى يحصل على الكرة الذهبية عام 1983، وهى الجائزة التى تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأحسن لاعب فى أفريقيا.

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محمود الخطيب أو "بيبو" كما يحلو لجماهير النادى الأهلى والكرة المصرية أن يلقبوه، لعب طوال حياته الكروية 266 مباراة بينها 199 فى الدورى، و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، و20 مباراة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ووصل إجمالى أهداف الخطيب إلى 154 هدفا، كان منها 9 أهداف فى كأس مصر و36 فى بطولات أفريقيا، والباقى فى الدورى إلى جانب 27 هدفا مع منتخب مصر ما بين مباريات رسمية وودية.