شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 1–12–2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019

يقام اليوم الأحد 1-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليجا، ومباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الليجا.



حيث يلتقي فريق بيراميدز المصري أمام فريق إينوجو رينجرز النيجيري، عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

موعد مباريات الكونفدرالية الإفريقية

تُقام مباراة إينوجو رينجرز النيجيري وبيراميدز المصري، في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تُقام مباراة النصر الليبي ودجوليبا المالي، في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.

تُقام مباراة نهضة بركان المغربي وادجوبي بطل بنين، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تُقام مباراة بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي وحوريا الغيني، في السادسة مساء بتوفيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 12 EN.

تُقام مباراة سان بيدرو الإيفواري ونادي باردوا الجزائري، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9.

تُقام مباراة موتيما بيمبي الكونغولي وزاناكو الزامبي، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN.

تُقام مباراة إف سي نوذايبو والمصري البورسعيدي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تُقام مباراة حسنية أغادير المغربي وإنيمبا النيجيري، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

تُقام مباراة نوريتش سيتي وأرسنال، في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

تُقام مباراة وولفرهامبتون وشيفلد يونايتد، في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

تُقام مباراة ليستر سيتي وإيفرتون، في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

تُقام مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا، في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

Advertisements

موعد مباريات الدوري الإسباني

تُقام مباراة إشبيلية وليجانيس، في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة أتليتك بيلباو وغرناطة، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة إسبانيول وأوساسونا، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة خيتافي وليفانتي، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

موعد مباريات الدوري الإيطالي

تُقام مباراة يوفنتوس وساسولو، في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تُقام مباراة إنتر ميلان وسبال، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تُقام مباراة لاتسيو أودينيزي، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 9.

تُقام مباراة بارما وميلان، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.

تُقام مباراة نابولي وبولونيا، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تُقام مباراة هيلاس فيرونا وروما، في التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بروسيا مونشنجلادباخ وفرايبورج، تقام في الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، و تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

فولفسبورج فيردر بريمين، تقام في السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، و تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت وتولوز، تقام المباراة في الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، و تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

رين وسانت إتيان، تقام في السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، و تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

موناكو وباريس سان جيرمان، تقام في العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، و تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.