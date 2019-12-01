شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الخضر وتعثر الأزرق الأبرز في حصاد الجولة الثانية من خليجي 24 والان مع التفاصيل

الأحد 1 ديسمبر 2019

شهد مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره البحريني مساء اليوم السبت ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24 " ، ويستعرض موقع الخليج 365 في التقرير التالي حصاد الجولة الثانية من البطولة العربية.



العراق تهزم الإمارات بثنائية وتتأهل لنصف نهائي كأس الخليج العربي

انطلقت مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي بمواجهة المنتخب العراقي ضد الإمارات حيث أكد العراقيون على قوتهم في خليجي 24 وتغلبوا على الإمارات بثنائية نظيفة ليحقق أسود الرافدين الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات.

واستطاع منتخب العراق أن يخرج من الشوط الأول متفوقاً بهدفين دون رد على الإمارات عن طريق علاء عباس وعلاء عبدالزهرة بالدقيقتين “6 و37” وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة ليرفع العراقيين رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى ويأتي بعده الأبيض الإماراتي بـ3 نقاط وقطر واليمن بلا نقاط حتى الآن.

اليمن تتلقى هزيمة ثقيلة من صاحبة الأرض

وفي ثاني مباريات الجولة الثانية اكتسح المنتخب القطري نظيره اليمني بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 التي تستضيف أحداثها قطر.

ترتيب المجموعة الأولى

بفوز المنتخب العراقي وهزيمة المنتخب اليمني يصبح ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي كالتالي :_

المجموعة الأولى:

العراق: 6 نقاط

قطر: 3 نقاط

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الإمارات: 3 نقاط

اليمن: بدون نقاط

المنتخب العماني يحي آمال الصعود ويتغلب على الكويت 2_1

وفي اليوم الثاني تغلب المنتخب العماني على نظيره الكويتي بثنائية مقابل هدف مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد خليفة الدولي.

بهذا الفوز أحيي المنتخب العماني فرص صعوده إلى دور نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد وصوله إلى النقطة الرابعة وصدارة المجموعة الثانية.

المنتخب السعودي يعود من بعيد ويهزم البحرين بثنائية

وعلى الجانب الآخر تغلب المنتخب السعودي على نظيره البحريني بهدفين نظيفين في ختام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" المقامة في قطر.

السعودية تتقدم في الشوط الأول

تقدم المنتخب السعودي على نظيره البحرين بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة عن طريق صاروخية عبدالله الحمدان عند الدقيقة “28” بعد قذيفة مدوية من المهاجم الشاب سكنت في شباك منتخب البحرين.

الخبراني يضاعف النتيجة في الشوط الثاني

هدف المنتخب السعودي الثاني جاء عن طريق محمد عبده الخبراني مدافع المنتخب السعودي في الدقيقة 58 حيث استطاع الخبراني تحويل الكرة برأسية سكنت مرمى منتخب البحرين من عرضية سالم الدوسري .

ترتيب المجموعة الثانية

وبفوز المنتخب السعودي والمنتخب العماني يصبح ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي كالتالي: “منتخب عمان 4 نقاط – الكويت 3 نقاط – السعودية 3 نقاط – البحرين نقطة واحدة”.