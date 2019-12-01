قائمة يوفنتوس لمباراة ساسولو في الدوري الإيطالي

الأحد 1 ديسمبر 2019

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، عن قائمة الفريق لمواجهة ساسولو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



موعد مباراة يوفنتوس وساسولو

ويستضيف البيانكونيري نظيره ساسولو، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي، والتي ستقام على ملعب "آليانز ستاديوم".

وشهدت القائمة عودة أليكس ساندرو، وغياب أدريان رابيو وسامي خضيرة؛ بسبب الأصابة.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بنسوليو.

خط الدفاع: دي تشيليو، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال.

خط الوسط: بيانيتش، رامسي، ماتويدي، إيمري تشان، بينتانكور.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي.

ويحتل يوفنتوس صدارة الكالتشيو برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.