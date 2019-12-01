شكرا لقرائتكم ستاد السلام يستضيف مباريات بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برئاسة خالد كامل قررت لجنة مسابقات القسم الثانى نقل مباريات فريق بتروجت الذى ينافس بدورى القسم الثانى من ستاد الجيش بالسويس إلى ستاد بتروسبورت بداية من مباراته الأسبوع الحالى فى الجولة السادسة امام القناة . يذكر ان بتروجت قامت بتعيين علاء عبد العال كمدير فنى للفريق بدلا من محمد عودة وقاد المدير الفنى الجديد الفريق فى مباراته الأخيرة بالدورى امام الزرقا والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الجولة الخامسة للمسابقة . Advertisements كانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل تلك المباراة بجانب مباراة المريخ والنجوم 24 ساعة بحيث تقام الثلاثاء بدلا من الإثنين بسبب إقامة بعض المباريات فى دور الـ32 لبطولة كاس مصر .

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