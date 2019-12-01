شكرا لقرائتكم ستاد السلام يستضيف مباريات بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر ان بتروجت قامت بتعيين علاء عبد العال كمدير فنى للفريق بدلا من محمد عودة وقاد المدير الفنى الجديد الفريق فى مباراته الأخيرة بالدورى امام الزرقا والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الجولة الخامسة للمسابقة .
كانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل تلك المباراة بجانب مباراة المريخ والنجوم 24 ساعة بحيث تقام الثلاثاء بدلا من الإثنين بسبب إقامة بعض المباريات فى دور الـ32 لبطولة كاس مصر .
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